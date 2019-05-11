Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Здоровье
3 продукта, которые не насыщают
Не стоит использовать эти продукты в качестве перекуса – после их употребления чувство голода возникнет очень быстро и заставит съесть дополнительную порцию калорий.
Обновлено в 12:48
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Армия и оружие
США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике
Обновлено в 12:54
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостях
11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:0. «Краснодар» выходил на поле фаворитом.
Обновлено в 08:53
Кино
Киану Ривз назвал хобби Джона Уика
У известного наемного убийцы Джона Уика оказалось весьма оригинальное хобби.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты
600 000 долларов за ПК Apple. На аукционе Christie собираются продавать очередной компьютер Apple-1
Обновлено в 05:52
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54