Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

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Вести.Ru10:57

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

RT на русском10:17
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Политика

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"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
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Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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Обновлено 08 мая в 17:15
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США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Атлантике

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Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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