Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из суда босиком
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Полигон для соревнований «Авиадартс» подготовят в Крыму
Полигон Чауда под Феодосией будет полностью готов к проведению соревнований 20 мая, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Кино
Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо
Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Наука
Глубоководные рыбы развили цветное зрение
Изучение геномов было целью в рамках последнего исследования, результаты которого показали, что глубоководные рыбы смогли со временем развить цветное и чувствительное зрение.
Обновлено вчера в 12:35
Автоспорт
Феттель: В Mercedes добились большего прогресса
Обновлено в 14:00
Наука
Универсальный создатель: сможет ли 3D-принтер заменить доноров органов
В апреле израильские ученые смогли напечатать на 3D-принтере крошечное сердце из живых тканей.
Обновлено в 17:02
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено в 09:41
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Хоккей
Путин забросил первую шайбу в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин в гала-матче, проходящем в рамках Ночной хоккейной лиги, забросил первую шайбу.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
«Чертаново» и «Факел» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ
Обновлено в 13:18
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Экс-бойфренда Алеси Кафельниковой заподозрили в романе с дочерью миллиардера
Обновлено в 16:00
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено в 15:10
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье
3 продукта, которые не насыщают
Не стоит использовать эти продукты в качестве перекуса – после их употребления чувство голода возникнет очень быстро и заставит съесть дополнительную порцию калорий.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Общество
Сергей Надсадин и Валерий Лимаренко поездили по Южно-Сахалинску, обсудив большое обновление города
Благоустройство Южно-Сахалинска обсудили в ходе рабочей встречи Сергей Надсадин и Валерий Лимаренко.
Обновлено в 06:20
Общество
Новые субсидии на квартплату могут появиться в России
Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Политика
Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook
Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Певица Жасмин призналась, что её часто кусают дети
Певица Жасмин опубликовала в Instagram видео, на котором призналась в том, что её часто кусают дети.
Обновлено в 10:41
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Культура
Фестиваль «Традиции Святой Руси» проходит в «Вятском посаде»
Мероприятие проходит в Духовно-православном центре «Вятский Посад».
Обновлено в 03:54