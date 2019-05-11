Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

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