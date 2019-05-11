Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РБК13:05

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РИА Новости11:00

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Интерфакс10:18

Трамп призвал иностранных производителей переезжать в США

Московский Комсомолец10:48

Трамп пригласил иностранных производителей в США

News.ru10:24

Вашингтон подсказал способ избежать пошлин

Вести.Ru10:57

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

RT на русском10:17
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Космос

Ученые NASA готовятся к новым полетам на Луну

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Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

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Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Обновлено в 16:56
Игры

В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС

В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено в 19:15
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Культура

Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено в 15:24
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Космос

Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду

Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Теннис

Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде

Обновлено в 18:13
Музыка

Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено в 06:10
Спорт

Александра Трусова: «Мне нравится „Игра престолов“, но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»

Обновлено в 14:43
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Футбол

«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Обновлено в 18:07
Общество

Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Обновлено в 10:15
Транспорт

Пассажиры метро чаще всего публикуют фото станции «Савеловская» БКЛ

Обновлено в 11:11
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Политика

Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ

Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено в 19:15
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