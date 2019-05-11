Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
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Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
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Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
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Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»
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Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
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Культура
Умер актер Клемент фон Франкенстайн
Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
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Общество
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Кино
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Обновлено в 09:32
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Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
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Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду
Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
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Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Теннис
Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира в Мадриде
Обновлено в 18:13
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
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Спорт
Александра Трусова: «Мне нравится „Игра престолов“, но там много лишних сцен – особенно когда показывают убийства»
Обновлено в 14:43
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Футбол
«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
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Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Общество
Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Обновлено в 10:15
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено в 19:15