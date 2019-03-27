Трамп призвал Россию уйти из ВенесуэлыИзвестия вчера в 11:48

Сегодня мы призываем Россию прекратить всякую поддержку режима Мадуро, поддержать Хуана Гуайдо и оставаться на стороне наций всего континента до восстановления свободы.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы. Он добавил, что американская администрация будет использовать все возможности, чтоб этого добиться. «Россия должна уйти», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Авто Почему Ford сворачивает бизнес в России Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.

Гаджеты Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 % Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.

Здоровье Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.

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Политика Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.

Политика США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.

Культура YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.

Политика Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

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Футбол Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.

Здоровье Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.

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