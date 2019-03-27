Политика

Трамп призвал Россию уйти из ВенесуэлыИзвестия 11:48

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы. Он добавил, что американская администрация будет использовать все возможности, чтоб этого добиться. «Россия должна уйти», — цитирует Трампа «РИА Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы»

RT на русском11:57

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о присутствии России в Венесуэле

РИА Новости11:49

Трамп: США рассмотрят все средства, чтобы заставить Россию уйти из Венесуэлы

ТАСС11:52

Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

РБК11:42

Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле

Газета.Ru11:37

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Интерфакс11:55

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Говорит Москва11:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика

За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Политика

США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

Обновлено вчера в 23:53
Хоккей

Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Общество

В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания

Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Адвокат: Абызов обвинения отвергает

Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).
Обновлено в 06:42
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено в 10:16
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

Обновлено в 10:03
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Политика

Россия бросает вызов США в Западном полушарии

«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол

Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы

«Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли российские киберспециалисты

Главной целью прибытия киберспециалистов из России в Каракас является защита венесуэльского президента Николаса Мадуро от свержения, уверяет источник агентства Reuters.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Экономика

Цифровые профили могут появиться у россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество

Поселок Мурино официально стал городом

Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Футбол

«Бавария» летом сыграет в США с «Арсеналом», «Реалом» и «Миланом»

Мюнхенская "Бавария" в межсезонье проведет в США товарищеские матчи с лондонским "Арсеналом", мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Обновлено в 10:23
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Энергетика

США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн

Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Совбез ООН назначил дату экстренного заседания по Голанским высотам

Совет Безопасности ООН обсудит сложившуюся ситуацию вокруг Голанских высот на экстренном заседании в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное