Трамп призвал Россию уйти из ВенесуэлыИзвестия 11:48

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы. Он добавил, что американская администрация будет использовать все возможности, чтоб этого добиться. «Россия должна уйти», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Политика Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Политика За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн "Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.

Экономика Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Политика Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".

Общество В ПФР уточнили порядок получения соцпенсий по месту проживания Граждане России при отсутствии зарегистрированного места жительства могут получать социальную пенсию по месту фактического проживания после подачи личного заявления в Пенсионный фонд.

Происшествия В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.

Происшествия Адвокат: Абызов обвинения отвергает Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).

Политика Россия бросает вызов США в Западном полушарии «Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.

Футбол Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы «Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.

Армия и оружие В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли российские киберспециалисты Главной целью прибытия киберспециалистов из России в Каракас является защита венесуэльского президента Николаса Мадуро от свержения, уверяет источник агентства Reuters.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Экономика Цифровые профили могут появиться у россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Общество Поселок Мурино официально стал городом Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.

Футбол «Бавария» летом сыграет в США с «Арсеналом», «Реалом» и «Миланом» Мюнхенская "Бавария" в межсезонье проведет в США товарищеские матчи с лондонским "Арсеналом", мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Энергетика США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.