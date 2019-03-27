Политика

Трамп призвал Россию уйти из ВенесуэлыРоссийская газета 12:35

Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты. "Россия должна уйти", - сказал Трамп, чьи слова приводит агентство "РИА Новости".
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Майк Пенс
Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро и встать вместе с Хуаном Гуайдо, встать вместе с народами этого полушария и всего мира.
— Майк Пенс, американский политикPravda.Ru 12:49

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Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла

По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
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В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
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Колесо фортуны Крыма

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Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
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В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
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