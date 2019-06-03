Армия и оружие

Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» ИдлибаRT на русском вчера в 23:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
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с чего всё началось
«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», — написал американский президент в своем Twitter
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Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Обновлено в 02:00
Происшествия

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35

Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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Происшествия

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Обновлено в 01:42
Гаджеты

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Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
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Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро

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Политика

Песков оценил влияние американских санкций на отношения РФ и Китая

На вопрос корреспондента о влиянии американских санкций на отношения России и Китая представитель Кремля ответил, что американские санкции, конечно, влияют на экономические отношения РФ и Китая, но суверенитета стран достаточно, чтобы продолжать действовать по-своему.
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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.
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Политика

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В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
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Кино

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Официальный YouTube-канал американской кинокомпании 20th Century Fox опубликовал первый трейлер (смотрите видео ниже) фильма "Дерзкий вызов", главные роли в котором сыграли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.
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Авто

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Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору

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Общество

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Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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