Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» ИдлибаRT на русском вчера в 23:27

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

Технологии Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.

Политика Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".

Футбол «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду» В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Происшествия «Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота» Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

Армия и оружие Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35 Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.

Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Гаджеты Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.

Политика Песков оценил влияние американских санкций на отношения РФ и Китая На вопрос корреспондента о влиянии американских санкций на отношения России и Китая представитель Кремля ответил, что американские санкции, конечно, влияют на экономические отношения РФ и Китая, но суверенитета стран достаточно, чтобы продолжать действовать по-своему.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Происшествия В Новосибирске задержали экс-директора клиники Мешалкина Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.

Политика Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.

Общество В Москве установится тропическая жара Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.

Единоборства Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.

Кино Дерзкий вызов: Вышел первый трейлер фильма «Ford против Ferrari» Официальный YouTube-канал американской кинокомпании 20th Century Fox опубликовал первый трейлер (смотрите видео ниже) фильма "Дерзкий вызов", главные роли в котором сыграли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.

Авто LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.