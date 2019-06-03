Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» ИдлибаRT на русском вчера в 23:27

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Экономика Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Общество Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом безработных Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Политика «Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.

Происшествия Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.

Транспорт Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Теннис Тим рассказал про дурной характер Серены Уильямс Напомним, в субботу, после вылета с турнира Уильямс отказалась подождать, пока Тим закончит общение с журналистами, и организаторам пришлось досрочно завершить конференцию.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Авто В РФ стартовали продажи нового Kia Soul Российские дилеры начали продавать KIA Soul третьего поколения. Новинка прибыла в нашу страну в одиннадцати комплектациях.

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Экономика Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Общество Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

Интернет В работе сервисов Google произошли сбои Сбои произошли в видеохостинге YouTube, почтовой службе Gmail, сервисах Google Calendar и G Suite, пишет TAAC.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.