Армия и оружие

Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» ИдлибаRT на русском вчера в 23:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
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с чего всё началось
«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», — написал американский президент в своем Twitter
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РБКвчера в 20:44

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Трамп призвал Москву остановить бомбардировки Идлиба

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Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

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Трамп потребовал от России прекратить «удары в Идлибе»

РИА Новостивчера в 20:22
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
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В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
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Общество

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Политика

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:27
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Транспорт

Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Теннис

Тим рассказал про дурной характер Серены Уильямс

Напомним, в субботу, после вылета с турнира Уильямс отказалась подождать, пока Тим закончит общение с журналистами, и организаторам пришлось досрочно завершить конференцию.
Обновлено в 01:39
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Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

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Российские дилеры начали продавать KIA Soul третьего поколения. Новинка прибыла в нашу страну в одиннадцати комплектациях.
Обновлено в 03:17
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

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Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
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Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

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Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
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Экономика

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
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Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Наука

В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам

Обновлено в 02:31
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Интернет

В работе сервисов Google произошли сбои

Сбои произошли в видеохостинге YouTube, почтовой службе Gmail, сервисах Google Calendar и G Suite, пишет TAAC.
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Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о росте числа обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки

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Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову

Обновлено вчера в 16:21
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