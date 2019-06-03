Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» ИдлибаRT на русском вчера в 23:27

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

Футбол Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.

Политика Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.

Кино Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев "1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Политика «Никогда не существовал»: Константинопольский Патриарх высказался по поводу «Киевского Патриархата» и обид Филарета В интервью сербскому изданию "Политика" Патриарх Варфоломей фактически подтвердил, что своим решением по поводу Украины вовлёк Константинопольский Патриархат в раскол.

Транспорт «Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Политика Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.

Происшествия МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

Экономика «Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Экономика Toshiba признала СПГ-бизнес нецелевым и продала активы в США Японская корпорация Toshiba признала бизнес по производству сжиженного природного газа (СПГ) нецелевым для себя и договорилась с французской Total о продаже своего СПГ-портфеля в США.

Единоборства Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.

Происшествия Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.

Культура В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.

Шоу-бизнес В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.

Политика Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну в Донбассе Украинский рок-певец и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал два условия для скорейшего установления мира в Донбассе.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.

Политика Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла постепенно уходит в прошлое, так как это становится неинтересным зрелищем.