Армия и оружие

Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» ИдлибаRT на русском вчера в 23:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
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«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», — написал американский президент в своем Twitter
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