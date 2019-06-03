Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки ИдлибаLenta.ru вчера в 21:37
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Как отметил Трамп, до него «дошли слухи» о том, что Россия, Сирия и Иран «бомбят» Идлиб и «без разбора убивают» мирных жителей.
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с чего всё началось
«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», - написал американский президент в своем Twitter.РБКвчера в 20:44
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Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран «массово убивают» мирных жителей в Идлибе
Life.ruвчера в 21:06
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