Трамп призвал Россию остановить бомбардировки ИдлибаLenta.ru вчера в 21:37

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Как отметил Трамп, до него «дошли слухи» о том, что Россия, Сирия и Иран «бомбят» Идлиб и «без разбора убивают» мирных жителей.

Политика В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».

Политика WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Хоккей Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.

Экономика Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Футбол «Реал» не намерен платить за Эркисена более 70 млн евро Как сообщает AS, мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 млн евро.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Авто Введение правил сертификации автомобилей могут перенести на год Всероссийский автомобильный портал Drom.ru сообщил, что, по информации, полученной от источника в Минпромторге, срок введения новых правил сертификации «единичных» автомобилей переносится как минимум на год, в значительной степени из-за неготовности соответствующей инфраструктуры на Дальнем Востоке РФ.

Общество В пользу кассира Луизы из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, начали собирать подписи Напомним, старший кассир отделения банка Луиза Хайруллина спокойно вышла из офиса с большой сумкой и вместе с ней пропали около 23 млн рублей в рублях и валюте.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Политика США выдвинули ультиматум Евросоюзу Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны.

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Общество Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Авто Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci Итальянский стартап FV Frangivento представил свою новинку — суперкар Asfane DieciDieci.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.