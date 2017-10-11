Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружениеКоммерсантъ вчера в 23:55

Россия, Китай и мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла.

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее мнение он выразил на прошедшей в Белом доме встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ.

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

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