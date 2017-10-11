Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружениеКоммерсантъ вчера в 23:55
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее мнение он выразил на прошедшей в Белом доме встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ.
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Россия, Китай и мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily вчера в 20:15
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Экономика
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Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
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Авто
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Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
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Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков
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Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
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Политика
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Происшествия
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Обновлено 03 апреля в 12:56
Авто
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Общество
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Обновлено 03 апреля в 19:41
Шоу-бизнес
После крестин сына Мария Порошина получила постоянную работу
Порошина - многодетная мама, которая самостоятельно обеспечивает трех дочек-школьниц и новорожденного сына (старшая наследница актрисы живет самостоятельно).
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
Обновлено вчера в 21:25
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
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Происшествия
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
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Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Обновлено вчера в 20:53
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции
После матчей игрового дня 5 апреля стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конфренции НХЛ.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
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Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
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Обновлено в 01:13
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
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Обновлено вчера в 06:57
Политика
Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс
Обновлено вчера в 02:58
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15