Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружениеКоммерсантъ вчера в 23:55

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее мнение он выразил на прошедшей в Белом доме встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ.
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Дональд Трамп
Россия, Китай и мы — мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 03:22

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