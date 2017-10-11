Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружениеКоммерсантъ вчера в 23:55
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее мнение он выразил на прошедшей в Белом доме встрече с вице-премьером КНР Лю Хэ.
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Россия, Китай и мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily вчера в 20:15
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Экономика
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Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
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Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Петр Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики
Обновлено вчера в 11:00
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено вчера в 13:01
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети
Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Технологии
Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях
Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С
Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
Обновлено в 02:02
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол
Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине
«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
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Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Россиянам напомнили, сколько дней они будут отдыхать в мае
Роструд напомнил россиянам, что в мае их ждут короткие рабочие недели и целых девять выходных дней.
Обновлено 03 апреля в 05:29
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15