Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в ИдлибеГазета.Ru 20:18

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
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Трамп поделился слухом о бомбардировках Идлиба Россией

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