Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в ИдлибеГазета.Ru 20:18

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Путешествия Зачем Алтайскому краю национальный парк? В территорию национального парка «Тогул», который будет создан в Алтайском крае, вероятно, войдет четвертый район.

Происшествия Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.

Авто Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Гаджеты Huawei объяснил высокую цену Honor 20 в Европе Фото chinadaily.com.cn Президент подразделения Honor Жао Минг (Zhao Ming) объяснил положение дел и объяснил столь завышенную стоимость.

Политика Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.

Политика Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове «В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.

Наука Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Алексей Ягудин: «Жена меня бережет» В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Происшествия В Находке пропала семилетняя девочка Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Общество Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Здоровье У женщин и мужчин оказались разные симптомы инфаркта Кардиологи из США рассказали, что у женщин и мужчин симптомы инфаркта проявляются по-разному, пишет Медикфорум.

Происшествия На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Происшествия Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него» Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей «В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.

Общество Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.

Транспорт Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.