Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в ИдлибеГазета.Ru 20:18

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
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с чего всё началось
«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», - написал американский президент в своем Twitter
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