Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиRambler News Service вчера в 10:10
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими, и призвал ОПЕК увеличить ее добычу.
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Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАFinancial One вчера в 08:47
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Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Общество
Великобритания повысит стоимость виз
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Обновлено вчера в 13:05
Общество
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Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Происшествия
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Обновлено вчера в 08:42
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Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
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Обновлено в 00:24
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
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Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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