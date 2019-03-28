Энергетика

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиRambler News Service вчера в 10:10

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими, и призвал ОПЕК увеличить ее добычу.
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Дональд Трамп
Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАFinancial One вчера в 08:47

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Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

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