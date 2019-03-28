Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиТАСС 08:56
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество
Экс-ректора Тимирязевской академии заподозрили в самопремировании
Общая сумма премирования, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на палату, составил 1,4 млн рублей, которые руководитель назначил себе в три этапа.
Обновлено в 05:40
Авто
Новый Ford Kuga: первое изображение
В основу нового Ford Kuga ляжет глобальная платформа C2, впервые «опробованная» на «Фокусе» четвертного поколения.
Обновлено в 05:25
Общество
Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы
С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено 26 марта в 12:57
Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.
Обновлено в 06:55
Космос
Ученые предлагают отправить миссию к «огнедышащему» спутнику Юпитера Ио
Обычно при исследованиях спутников планет внешней части Солнечной системы внимание ученых привлекают потенциально обитаемые миры – однако сегодня команда ученых НАСА предлагает отправить космический аппарат к спутнику, на котором почти точно отсутствует биологическая жизнь, однако наблюдается высокая геологическая активность.
Обновлено вчера в 23:24
Авто
Появились новые комплектации Chevrolet Niva
Судя по всему, комплектация GLC Multimedia оборудована весьма древней системой мультимедиа, надбавка за которую составляет 11 тыс. руб. Стоит отметить, что на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ уже неоднократно пытались провести модернизацию устаревшего внедорожника, который требует не косметических изменений, а выход полноценного нового поколения.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Общество
Росконтроль назвал самое качественное сливочное масло
Обновлено в 02:10
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Спорт
Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону
В Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:21
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Daimler и Geely объединились ради Smart
Корпорации Daimler AG и Geely Holding Group объявили о создали совместного предприятия для развития бренда smart.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Политика
В Счетной палате рассказали о проблемах с нацпроектами
Счетная палата России видит риски в отношении реализации нацпроектов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:32
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд
Международные резервы России по состоянию на 22 марта составляют $487,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Дни открытых дверей проведут столичные больницы в апреле
Дни открытых дверей по традиции проведут в апреле московские больницы в рамках проекта «Входите, открыто!».
Обновлено в 00:31
Политика
У Зеленского нашли итальянскую виллу на «курорте российских олигархов»
Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря.
Обновлено в 07:48
Политика
Президент Эстонии посетит Москву впервые с 2011 года
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Нальчике два года лечили мертвого пациента
Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обновлено в 06:27
Космос
Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад
Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Политика
Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.
Обновлено в 10:33