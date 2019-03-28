Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиRT на русском вчера в 09:07
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Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАFinancial One вчера в 08:47
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Происшествия
Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:45
Хоккей
КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА
Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта
Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей
40 сэйвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
Голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков по своим воротам из 42, а также один буллит в серии.
Обновлено в 00:30
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено вчера в 11:09
Кино
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах
В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
«Росконтроль» назвал худшие марки сливочного масла
Эксперты «Росконтроля» подвергли проверке топленое сливочное масло пяти торговых марок: President, "Молградъ", "Починки", "ВкусВилл" и «Избенка».
Обновлено вчера в 01:47
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Почему очень важно при покупке шин обращать внимание на дату производства
Ко всему прочему, если чувствуете изменения в поведении автомобиля, то также стоит подумать о покрышках, вспомнив дату их производства и срок активной эксплуатации (некоторые производители рекомендуют менять резину раз в четыре сезона).
Обновлено вчера в 07:24
Наука
Тысячи волонтеров захотели провести 60 дней в кровати за $19 тысяч
Аэрокосмическое агентство НАСА совместно с Европейским космическим агентством ищут добровольцев, которые готовы провести в кровати 60 дней.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем
В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором показаны роботы, предназначенные для грузовых работ на складе.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия
Задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы в 2010 году
ФСБ удалось задержать террориста, причастного к терактам в столичном метро в 2010 году. Подозреваемый был обнаружен в Дагестане.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 19:02
Теннис
Федерер стал полуфиналистом «Мастерса» в Майами
Швейцарец по ходу матча выиграл восемь геймов подряд. В полуфинале турнира Федерер сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
СМИ назвали четырех претендующих на пост премьера Британии политиков
Наиболее вероятными преемниками Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании были названы четыре политика, среди которых бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.
Обновлено в 00:09
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Обновлено в 00:39
Здоровье
Двухлетнего Мишу спасут дорогие лекарства
Пока идет этот процесс, у Миши почти нет иммунитета, и нужны дорогие лекарства, которые смогут временно взять на себя его защиту.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:41