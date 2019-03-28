Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиRT на русском вчера в 09:07
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Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАFinancial One вчера в 08:47
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Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Авто
Mazda пересмотрела комплектации седана Mazda 6
С марта флагманский седан Mazda продается в обновленных комплектациях, лишившись механической коробки передач даже в базовой версии.
Обновлено в 02:12
Политика
Новые правила лояльности. Юлия Латынина: Что стоит за арестами Михаила Абызова и Виктора Ишаева
На этой неделе в России случились сразу два громких ареста: во вторник в Москве был задержан бывший министр Михаил Абызов, а через день — экс-полпред Дальневосточного федерального округа и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
«Красная икра» замечена в нарушениях
У сети возникли проблемы с поставками Интерес Федеральной налоговой службы (ФНС) к работе магазинов рыбной продукции «Красная икра» начал сказываться на бизнесе сети.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Симферополе арестовали 9 задержанных крымских татар
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Габулов рассказал, каково работать министром спорта
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
Обновлено в 01:58
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Минкультуры попросили штрафовать СМИ за «авторок» и «редакторок»
Министра культуры РФ Владимира Мединского попросили ввести штрафы для СМИ за использование феминитивов.
Обновлено в 02:09
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Политика
Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах
В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено 27 марта в 19:09