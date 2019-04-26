Энергетика
Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефтьNews.ru 10:53
Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. При этом американский политик не уточнил, с кем именно из организации он разговаривал. Хозяин Белого дома подчеркнул, что позвонил в ОПЕК и сказал: «Вам нужно снизить цены».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР — СЦКК
Обновлено в 06:07
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Кино
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной
Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках в Магнитогорске
Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ к «Новой газете» о защите деловой репутации из-за статей о пытках задержанного в Магнитогорске (Челябинская область) – информация признана недостоверной и порочащей репутацию ведомства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:19
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев этим летом может возглавить «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:37
Общество
Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы
Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, передает CNN.
Обновлено в 14:08
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Экономика
Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации
В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.
Обновлено в 14:41
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Политика
В МИДе назвали дату прекращения ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), видимо, прекратит существование 2 августа 2019 года, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в Москве.
Обновлено в 04:53
Экономика
Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодекса
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая 2019 года представить предложения по разработке новой редакции Налогового кодекса (НК).
Обновлено в 12:11
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения
Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12