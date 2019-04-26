Энергетика

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефтьNews.ru 10:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть. При этом американский политик не уточнил, с кем именно из организации он разговаривал. Хозяин Белого дома подчеркнул, что позвонил в ОПЕК и сказал: «Вам нужно снизить цены».
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Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

News.ru10:53

Трамп: Цены на нефть снижаются - я позвонил в ОПЕК

Комсомольская правда12:33

Нефть рухнула на 4% после слов Трампа

Газета.Ru11:58

Нефть усилила падение более чем на 3% после слов Трампа о призывах к ОПЕК

ПРАЙМ11:04

Цены на нефть упали после звонка Трампа в ОПЕК

Взгляд.ру12:49

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

ТАСС10:44

Трамп сказал, что призвал ОПЕК понизить цены на нефть

Financial One10:29
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Горбачева экстренно госпитализировали

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
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Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
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Политика

Посольство России в США считает вопиющим беззаконием приговор Бутиной

Приговор гражданке России Марии Бутиной, которая получила полтора года тюремного заключения по обвинению в ведению деятельности в пользу иностранного государства на территории США, является вопиющим беззаконием.
Обновлено в 13:20
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Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

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Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках в Магнитогорске

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

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Обновлено в 08:37
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