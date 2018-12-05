Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.

Американский лидер Дональд Трамп надеется, что страны ОПЕК не ограничат добычу нефти. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Twitter.

Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти

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