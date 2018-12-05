Энергетика
Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти
Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефтиКомсомольская правда12:23
Американский лидер Дональд Трамп надеется, что страны ОПЕК не ограничат добычу нефти. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Twitter.
Комсомольская правда12:23
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Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 09:48
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