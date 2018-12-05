Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти.

Трамп надеется, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти

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