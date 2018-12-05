Энергетика

Трамп надеется, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти
ПРАЙМ
10:14

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти.
ПРАЙМ10:14
Дональд Трамп
Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 09:48

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