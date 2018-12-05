Энергетика

Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти
Известия
11:32

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил надежду, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет сокращать поставки нефти на мировой рынок. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети 5 декабря.
Известия11:32
Дональд Трамп
Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 09:48

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