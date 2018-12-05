Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны.

На сохранении объемов добычи Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) надеется президент США Дональд Трамп. Об этом 5 декабря он написал в своем Twitter. По мнению Трампа «Мир не хочет и ему [миру] не нужно видеть высокие цены на нефть».

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