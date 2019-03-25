Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотамиРБК 12:21

Это должно было произойти десятилетия назад.

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в подписанном американским лидером указе, передает Reuters. 21 марта Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанами.

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