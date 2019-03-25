Трамп признал суверенитет Израиля над ГоланамиВести.Ru 12:15

Это должно было произойти десятилетия назад.

Ранее Трамп написал в Twitter, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Москве считают, что позиция США по Голанам мешает сирийскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео.

Происшествия Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Политика Столичный суд отменил передачу мандата КПРФ Павлу Грудинину В субботу, 23 марта, столичный суд принял решение по поводу законности передачи Павлу Грудинину депутатского мандата КПРФ, ранее принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Происшествия Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.

Здоровье В Госдуме хотят запретить трансжиры и фастфуд Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поэтапно снижать использование транжиров в пище вплоть до полного их запрета.

Культура Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.

Экономика Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Наука Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).

Происшествия Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.

Хоккей Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Гаджеты Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro позируют на общем фото накануне анонса Уже завтра будут представлены флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro, а пока что мы предлагаем вашему вниманию новые фотографии, на которых новинки можно увидеть рядом друг с другом.

Шоу-бизнес Вера Брежнева впервые рассказала о перенесённой операции В подписи под фото Брежнева призналась, что делала уколы красоты, а так же перенесла операцию - лазерную коррекцию зрения, благодаря которой исчезла надобность носить очки.

Происшествия Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.

Футбол Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня» Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.

Шоу-бизнес Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2» Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.

Происшествия В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.

Политика Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.