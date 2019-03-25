Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над ГоланамиВести.Ru 12:15
Ранее Трамп написал в Twitter, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Москве считают, что позиция США по Голанам мешает сирийскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео.
Читать в источнике
Оценить178
Это должно было произойти десятилетия назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика
Столичный суд отменил передачу мандата КПРФ Павлу Грудинину
В субботу, 23 марта, столичный суд принял решение по поводу законности передачи Павлу Грудинину депутатского мандата КПРФ, ранее принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 11:26
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд
Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП
По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Здоровье
В Госдуме хотят запретить трансжиры и фастфуд
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поэтапно снижать использование транжиров в пище вплоть до полного их запрета.
Обновлено в 08:48
Культура
Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры
Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Эксперт: ранняя диагностика редких заболеваний равнозначна их эффективной терапии
Куцев напомнил, что порядка 90% редких заболеваний являются генетическими.
Обновлено в 08:28
Наука
Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось
В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
Обновлено 22 марта в 00:49
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом
Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
Обновлено в 11:29
Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro позируют на общем фото накануне анонса
Уже завтра будут представлены флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro, а пока что мы предлагаем вашему вниманию новые фотографии, на которых новинки можно увидеть рядом друг с другом.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Вера Брежнева впервые рассказала о перенесённой операции
В подписи под фото Брежнева призналась, что делала уколы красоты, а так же перенесла операцию - лазерную коррекцию зрения, благодаря которой исчезла надобность носить очки.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире
Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Футбол
Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»
Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2»
Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Политика
Бывший глава «Росгеологии» рассказал о причинах отставки
Бывший генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов заявил, что ситуация с его заместителем Русланом Горрингом могла повлиять на отставку.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00