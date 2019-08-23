Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из КитаяURA.Ru 14:15
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп. По его словам, страна теряет сотни миллиардов долларов из-за того, что КНР «украл интеллектуальную собственность».
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Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено в 07:53
Футбол
Даниил Круговой не сыграет за «Уфу» против «Зенита»
Защитник Даниил Круговой, который был куплен на этой неделе петербургским «Зенитом», но продолжил на правах аренды выступать до конца сезона за «Уфу», не сыграет в матче против петербургской команды.
Обновлено в 19:59
Экономика
Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.
Обновлено в 21:01
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Здоровье
Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore
Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:24
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Здоровье
О каких болезнях предупреждает горечь во рту
Проблемами с желудочно-кишечным трактом – панкреатитом или гастритом может быть чревата горечь во рту.
Обновлено в 22:18
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
Обновлено в 16:34
Баскетбол
Появилась запись игры 12-летнего сына Кармело Энтони
В интернете опубликована видеозапись с игрой Кияна Энтони, 12-летнего сына суперзвезды Национальной баскетбольной лиги Кармело Энтони.
Обновлено в 17:32
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг как "это было сто лет назад".
Обновлено в 22:02
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено в 08:53
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Здоровье
Около 35 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье
В Московской области с начала года заготовили 34,7 тысячи литров донорской крови.
Обновлено в 08:21
Политика
CMA CGM не пойдет на Севморпуть
Ни одно из 500 судов CMA CGM не пойдут по Северному морскому пути.
Обновлено в 09:12
Кино
Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой
Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:14
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о брачной ночи с Владом Топаловым
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились этим летом. Шикарную свадьбу сыграли в итальянском Сорренто.
Обновлено в 10:45