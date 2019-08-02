Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГRT на русском 19:04
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду. Он отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего они могут вернуться в Европу.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини
Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro
В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено в 16:47
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Телеведущей давно приписывают роман с театральным режиссером. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Константина Богомолова.
Обновлено в 17:17
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Азиатских леопардовых кошек изъяли во Внуково
Обновлено в 03:48
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Обновлено в 05:59
Наука
Перовскит-хамелеон покраснел при сжатии
Физики из Китая и Сингапура изготовили перовскит, который фотолюминесцирует зеленым при нормальном давлении, а при сжатии до 35 тысяч атмосфер плавно изменяет цвет на красный.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Культура
Мемуары Сноудена появятся в продаже в День Конституции США
Обновлено в 10:24
Общество
Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина
Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52