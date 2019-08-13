Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТОВести.Ru 15:17

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
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Дональд Трамп не исключил выхода США из Всемирной торговой организации

Эхо Москвы19:05

Трамп допустил выход США из ВТО «при необходимости»

РБК17:27

Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»

RT на русском14:54

Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО

Газета.Ru16:42

Трамп допустил выход США из ВТО

РИА Новости15:21

Трамп заявил о возможности США выйти из ВТО

Московский Комсомолец14:59

Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО

Коммерсантъ15:57
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Армия и оружие

Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Обновлено в 22:43
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

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Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.
Обновлено в 16:14
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Футбол

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»

Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс».
Обновлено в 21:33
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Экономика

ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено в 15:10
Религия

Жители Мордовии готовятся встретить Медовый Спас

В первый же день поста верующие встречают праздник Происхождения (или изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Бодибилдера Филиппова задержали за сбыт запрещенных веществ в Москве

Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным

В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Экономика

Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду

Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что «позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз», а в силу он вступит к концу переходного периода.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов

Обновлено в 21:07
Общество

Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Развернулись над Тверской: западное направление усилят Су-35

Западное стратегическое направление сегодня становится одним из приоритетных в системе построения ПВО, поэтому его максимально усиливают современными самолетами, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Обновлено в 17:01
Общество

В Приамурье уберут изображение солдат НАТО с памятника

Исполняющая обязанности главы администрации посёлка Дипкун Амурской области Ирина Сокольникова сообщила, что панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны, где изображены военные НАТО, будет заменено.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерный удар

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Футбол

Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»

Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Наука

Светящиеся акулы помогли описать новый механизм биофлуоресценции

Американские исследователи открыли механизм зеленой флуоресценции кошачьих акул.
Обновлено вчера в 09:13
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Общество

В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО

Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Экономика

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено в 21:28
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

Обновлено в 22:32
Музыка

Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина

Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Общество

Либертарианская партия подала заявку на митинг в Москве 25 августа

Обновлено в 18:32
Происшествия

Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

ВВС США отработали быструю переброску своих F-35 в Прибалтику

Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны.
Обновлено в 15:03
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