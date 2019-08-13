Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТОВести.Ru вчера в 15:17
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Авто
Квиз: а ты точно пикап?
Или мы ошибаемся? Что если закрыть ладошкой багажники современных пикапов и показать фото случайному зрителю?
Обновлено в 01:28
Футбол
Футболисты «Краснодара» выбили «Порту» из Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам
Согласно опросу «Левада-центра», 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На Кубани женщина бросила дочь в кафе с запиской
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".
Обновлено вчера в 18:15
Наука
В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей
Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Футбол
Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»
Бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси отличился голом в дебютном матче за "Бока Хуниорс".
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В России снизилось число зарегистрированных браков и разводов
В первой половине 2019 года количество зарегистрированных в России браков сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Обновлено в 00:52
Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено 12 августа в 05:12
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Футбол
Ван Дейк не сожалеет, что перестал являться самым дорогостоящим защитником в мире
Ван Дейк в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
СМИ: запасы золота в Промсвязьбанке достигли 8 тонн
В Промсвязьбанке за три месяца появилось более 8 тонн золота, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 02:00
Экономика
Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая
США откладывают ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая, сообщило торговое представительство.
Обновлено вчера в 12:58
Хоккей
Экс-защитник «Торпедо» Хольм подписал контракт с «Чикаго»
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро
По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 00:46
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47