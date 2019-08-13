Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТОВести.Ru вчера в 15:17

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
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Дональд Трамп не исключил выхода США из Всемирной торговой организации

Эхо Москвывчера в 19:05

Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости

ТАССвчера в 15:34

Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО

Газета.Ruвчера в 16:42

Трамп допустил выход США из ВТО «при необходимости»

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Трамп допустил выход США из ВТО

РИА Новостивчера в 15:21

Трамп заявил о возможности США выйти из ВТО

Московский Комсомолецвчера в 14:59

Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»

RT на русскомвчера в 14:54
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Обновлено в 01:40
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
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В центре Петербурга пьяный водитель сделал кульбит, уходя от погони

Обновлено в 01:02
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Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе

В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
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Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
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Квиз: а ты точно пикап?

Или мы ошибаемся? Что если закрыть ладошкой багажники современных пикапов и показать фото случайному зрителю?
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Футболисты «Краснодара» выбили «Порту» из Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:00
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Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам

Согласно опросу «Левада-центра», 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На Кубани женщина бросила дочь в кафе с запиской

Обновлено вчера в 15:22
Политика

Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".
Обновлено вчера в 18:15
Наука

В Эфиопии нашли высокогорное поселение древниx людей

Исследователи нашли артефакты, которые свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита люди проживали в горах Эфиопии.
Обновлено 12 августа в 03:03
Футбол

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Бока Хуниорс»

Бывший игрок "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси отличился голом в дебютном матче за "Бока Хуниорс".
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

В России снизилось число зарегистрированных браков и разводов

В первой половине 2019 года количество зарегистрированных в России браков сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Обновлено в 00:52
Наука

Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок

Обновлено 12 августа в 05:12
Религия

Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
Футбол

Ван Дейк не сожалеет, что перестал являться самым дорогостоящим защитником в мире

Ван Дейк в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

СМИ: запасы золота в Промсвязьбанке достигли 8 тонн

В Промсвязьбанке за три месяца появилось более 8 тонн золота, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 02:00
Экономика

Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая

США откладывают ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая, сообщило торговое представительство.
Обновлено вчера в 12:58
Хоккей

Экс-защитник «Торпедо» Хольм подписал контракт с «Чикаго»

Обновлено вчера в 15:57
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
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Общество

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В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
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Происшествия

Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
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Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
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