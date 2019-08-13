Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТОВести.Ru 15:17
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
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Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В аэропорту Гонконга начались столкновения протестующих с полицией
В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии
В результате перестрелки в американском Риверсайде (штат Калифорния) погиб полицейский, еще четыре человека получили ранения, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
Обновлено в 18:09
Футбол
В Порту «Матч ТВ» не пустили на брифинг после победы «Краснодара»
Как передаёт телеканал, российских журналистов на брифинг не пустили сотрудники ФК «Порту», который в матче 13 августа проиграл краснодарцам.
Обновлено в 19:50
Политика
Сын Порошенко на русском языке рассказал про любовь к мове
Обновлено в 06:25
Экономика
Китайская госкорпорация предлагает достроить верфь «Звезда»
Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведёт переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда».
Обновлено в 01:45
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Финансы
Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо
Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Милонов потребовал объявить в розыск гей-пару, сбежавшую с детьми
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал объявить в международный розыск гей-пару из Москвы, которая сбежала из страны с двумя усыновленными мальчиками.
Обновлено в 19:08
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Кино
Студия Disney может снять продолжение «Аладдина» Гая Ричи
Обновлено в 09:03
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Кино
Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок
За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Музыка
Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии
Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
Обновлено в 15:11
Общество
Тайфун «Кроса» может вызвать наводнение в Приморье
Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 10:12
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено в 17:57
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Футбол
Франк де Бур считает смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе
Голландский тренер Франк де Бур, который ранее руководил «Кристал Пэлас», а сейчас работает в «Атланте Юнайтед», заявил, что попытки борьбы с неравенством зарплат в женском и мужском футболе выглядят смешными.
Обновлено в 07:10
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Экономика
ЦБ обсудил с НБКИ унификацию кредитного рейтинга
Сегодня, 13 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ провёл встречу с банками и бюро кредитных историй (БКИ), на которой обсуждался единый механизм расчёта кредитного рейтинга физических лиц.
Обновлено в 02:54
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40