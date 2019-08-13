Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТОВести.Ru 15:17
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Протестующих защитили на примере болельщиков
Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».
Обновлено в 16:33
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Финансы
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Общество
ФАС возбудила дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудила дело против сервиса "Кинопоиск" за недостоверную рекламу на сайте Yandex.ru бесплатного периода премиальной подписки, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 11:11
Общество
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Наука
Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли
Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.
Обновлено 11 августа в 11:11
Футбол
Аякс — ПАОК 3:2
Экс-нападающий Спартака Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных. В следующем раунде Лиги чемпионов Аякс сыграет с АПОЭЛ.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Общество
В Крыму ожидается рекордная жара
Обновлено в 13:08
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА
Обновлено в 15:32
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
Обновлено в 13:06
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
Назван объем потерь Грузии из-за оттока российских туристов
По состоянию на июль туристический сектор Грузии не досчитался около $ 60 млн, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено вчера в 13:14
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Политика
Вице-премьеру Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter
Вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини признали виновным в нарушении авторских прав из-за публикации на своей странице в Twitter снимка немецкого фотографа Фридхольда Улонска.
Обновлено в 09:21
Политика
Киевский суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи
Печерский районный суд Киева разрешил допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко при помощи полиграфа.
Обновлено в 16:19
Технологии
В Обнинске построят центр ионной терапии
Центр будет построен на базе НМИЦ радиологии.
Обновлено в 06:34
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
Музыканту внезапно стало плохо прямо на студии звукозаписи. Отмечается, что во время работы на студии Дельфин начал терять сознание.
Обновлено в 13:44
Общество
И дождь, и ветер, и град, и гроза…
Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56