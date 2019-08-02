Политика
Трамп пригрозил ввести новые пошлины против КитаяИнтерфакс вчера в 14:56
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
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