Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в СШАРБК вчера в 19:37
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:51, Вашингтон
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено вчера в 14:18
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Жительница Кузбасса провела несколько месяцев в рабстве у семьи цыган
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями
Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района села Калиново со стороны ВСУ
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 22:52
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено вчера в 07:26
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Экономика
На Ставрополье открыли солнечную электростанцию
Первая в регионе солнечная электростанция торжественно открыта в Грачевском районе Ставропольского края. Первые ее очереди уже работают.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Ирина Нельсон: «В отношениях с мужем были довольно тяжелые периоды»
Артистка призналась, что переживала трудности в отношениях со вторым мужем, продюсером Вячеславом Тюриным.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Армия Израиля нейтрализовала отряд боевиков на границе с сектором Газа
Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые пытались пересечь границу сектора Газа.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Музыкальный продюсер хочет встретиться с популярным блогером.
Обновлено в 00:29
Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
Обновлено в 01:30
Общество
Более миллиона человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае
Власти Китая эвакуировали более миллиона человек, проживающих в восточной части страны.
Обновлено в 01:21
Баскетбол
Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Футбол
Фалькао поздравил «Галатасарай» с победой в Суперкубке Турции
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в Instagram поздравил "Галатасарай" с победой в Суперкубке Турции.
Обновлено 07 августа в 23:08
Футбол
Нападающий «Порту» может перейти в «Наполи»
Форвард «Порту» Мусса Марега был предложен «Наполи».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
В Ираке упал американский беспилотник
Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
Обновлено вчера в 07:07