США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

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