Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в СШАРБК вчера в 19:37
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева закатила шумную вечеринку у бассейна в честь дочки
Кудрявцева не стала поздравлять дочку в соцсетях, как это принято у звезд.
Обновлено в 03:00
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Общество
«Гори-гори, моя страна». Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири
Певица Лиза Монеточка выпустила трек, посвященный лесным пожарам в Сибири.
Обновлено в 01:12
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
Вода за прошедшие сутки ушла еще из пяти подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае и Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:08
Политика
В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию
Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Политика
Саакашвили: Саркози в августе 2008 года вел себя, как клоун
Миссия Николя Саркози в деле прекращения августовской войны была катастрофой, а сам президент Франции вел себя, как клоун, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в 11-ю годовщину августовских событий 2008 года дал пространное интервью Институту по освещению войны и мира (IWPR).
Обновлено 08 августа в 11:29
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют за команду колонии против «Салют Белгород»
В исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывают наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, пройдет футбольный матч.
Обновлено 07 августа в 10:36
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Россиянам хотят приблизить досрочную пенсию
При исчислении трудового стажа предлагается включать в него периоды обучения, дни сдачи крови и совмещение отпуска с учебой, пишет ТАСС.
Обновлено 08 августа в 00:31
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Концерн Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 00:13
Общество
В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек
Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Депутат Рады заявил, что Россия является воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Россия является «воюющей стороной» из-за Крыма.
Обновлено 08 августа в 22:37
Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
США пригрозили Германии выводом военных баз из страны
Обновлено в 02:28
Авто
Назван ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Обновлено в 02:23
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле района Калиново украинскими военными
Украинские военные обстреляли окрестности села Калиново в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Обновлено в 01:04
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25