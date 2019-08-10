Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в СШАРБК вчера в 19:37

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
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