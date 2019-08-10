Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в СШАРБК вчера в 19:37
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Политика
В США готовятся к «решительным» мерам против снижения курса юаня
Американская администрация планирует принять решительные меры, если решит, что власти Поднебесной целенаправленно снижают курс своей национальной валюты, чтобы нивелировать эффект от повышения США тарифов.
Обновлено в 00:02
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Экономика
Из аптек России могут исчезнуть дешевые лекарства
По мнению экспертов, российским аптекам выгоднее продавать дорогие лекарственные препараты, а не дешевые, которые постепенно покидают аптечный ассортимент - Минпромторг планирует повлиять на ситуацию Аналитики маркетингового агентства DSM Group, исследующие фармацевтический рынок, пришли к выводу, что недорогие лекарства исчезают из аптек нашей страны.
Обновлено вчера в 01:28
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок».
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании -- Дар-эс-Салама -- погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Политика
Беларусь и Россия сняли принципиальные разногласия по интеграции
Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие
Обновлено в 02:13
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Теннис
Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале
Российский теннисист Карен Хачанов уверенно переиграл в четвертьфинале престижного турнира в Монреале немца Александра Зверева, посеянного под третьим номером.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Алтай побил рекорд по количеству беременных россиянок в 2018 году
Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 04:21
Футбол
Нападающий «Порту» может перейти в «Наполи»
Форвард «Порту» Мусса Марега был предложен «Наполи».
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09