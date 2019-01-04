Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы. На такой шаг американский лидер готов пойти, лишь бы из бюджета были выделены средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Политика Политика Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение Американский лидер Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.

Политика Политика Арестованный за шпионаж американец оказался гражданином еще двух стран Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином трех стран. Изначально было известно об американском гражданстве Уилона.

Политика Политика NASA отложило визит Рогозина в США Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Политика Политика Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали местную версию «матери всех бомб» Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".

Политика Политика ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.

Политика Политика «Группа Лимы» потребовала от Мадуро передать власть парламенту Страны "Группы Лимы" не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы Николаса Мадуро и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту, сообщает МИД Перу по итогам встречи министров иностранных дел группы.

Политика Политика Глава ФРС заявил, что не уйдет в отставку Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что не уйдет в отставку, даже если президент США Дональд Трамп попросит его об этом.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Политика Политика МИД Польши: «Северный поток — 2» убьет Украину Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину.

Политика Политика Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины

Политика Политика Трамп отреагировал на намерение демократов организовать ему импичмент Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter прокомментировал призывы некоторых представителей Демократической партии к его импичменту.