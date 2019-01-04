Политика

Трамп пригрозил демократам длительной блокировкой работы правительства
Комсомольская правда
15:20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы. На такой шаг американский лидер готов пойти, лишь бы из бюджета были выделены средства на строительство стены на границе с Мексикой.
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