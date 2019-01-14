Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями
Газета.Ru
вчера в 23:49

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Вашингтон "разорит" Анкару, если Турция нападет на курдские силы в Сирии.
Газета.Ruвчера в 23:49
Дональд Трамп
Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому оставшемуся территориальному халифату ИГИЛ*, причем со многих сторон. Экономически разорим Турцию, если она ударит по курдам. Создаем 20-мильную безопасную зону.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРидус вчера в 22:57

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