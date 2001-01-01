Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с нимВести.Ru 10:33

Президент примет решение после встречи… Мы готовы продвигаться вперед на условиях, которые мы выдвинули, если Китай хочет двигаться к сделке. Если Китай этого не хочет, то президент Трамп будет только рад сделать ход по пошлинам.

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию. Как передает телеканал "Россия 24", речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов в год.

Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

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