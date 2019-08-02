с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов. Новыми ставками будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и ряд других товаров.

Происшествия Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Общество Август будет аномально холодным, предупредили в Гидрометцентре На побережье Краснодарского края и в Крыму август будет традиционно жарким — температура достигнет +32 °C.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Наука Как похмелье влияет на мозг, выяснили учёные Учёные из Технологического университета Суинберна выяснили, что похмелье крайне негативно влияет на мозг.

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.

Политика Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов» Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.

Политика Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Армия и оружие Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.

Происшествия Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.

Политика США официально выходят из ДРСМД Второго августа утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад.

Шоу-бизнес Волочкова разделась для ответа злопыхателям Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Шоу-бизнес Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Финансы Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинах Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая и новых антироссийских санкциях, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Жена Олега Газманова показала интимное фото с мужем Марина ответила на вопрос, есть ли чувства в браке «30+». Олег и Марина Газмановы вместе уже больше тридцати лет.