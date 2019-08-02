Политика

Трамп ввел новые пошлины на китайские товарыМеждународная жизнь 03:36

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов. Новыми ставками будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и ряд других товаров.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter
.
Российская газетавчера в 14:23

Подробнее о событии

Президент США пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин

Московский Комсомолец22:42

Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая по торговле

РИА Новостивчера в 16:41

Трамп пригрозил Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин

Интерфакс17:34

Трамп заявил, что может еще поднять пошлины на товары из Китая после 1 сентября

ТАСС16:30

Зачем США анонсировали новые торговые пошлины против Китая

RT на русском14:37

Трамп объявил Китаю о новых пошлинах. Как на это отреагировали индексы

РБК02:02

Трамп заявил, что может еще поднять пошлины на товары из Китая после 1 сент

Аргументы и Факты18:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:58, Ашберн
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Происшествия

Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака

Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.
Обновлено в 16:16
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено 31 июля в 09:27
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Общество

Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее

Обновлено в 04:16
Общество

Август будет аномально холодным, предупредили в Гидрометцентре

На побережье Краснодарского края и в Крыму август будет традиционно жарким — температура достигнет +32 °C.
Обновлено в 05:43
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Наука

Как похмелье влияет на мозг, выяснили учёные

Учёные из Технологического университета Суинберна выяснили, что похмелье крайне негативно влияет на мозг.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Обновлено в 14:34
Спорт

Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020

Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 19:26
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено в 20:51
Политика

Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено в 20:06
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Автоспорт

Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й

Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Гаджеты

Realme 8 августа представит смартфон с 64-Мп камерой

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов

К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован

В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Политика

США официально выходят из ДРСМД

Второго августа утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено в 20:39
Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес

Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять

Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 19:13
Финансы

Доллар и евро подорожали на фоне новостей о санкциях и пошлинах

Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая и новых антироссийских санкциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Жена Олега Газманова показала интимное фото с мужем

Марина ответила на вопрос, есть ли чувства в браке «30+». Олег и Марина Газмановы вместе уже больше тридцати лет.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

Обновлено в 11:22
Происшествия

При столкновении двух грузовиков на КАД пострадал мужчина

По предварительным данным, дорогу не смогли поделить два грузовика – КамАЗ и «Сканиа».
Обновлено в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное