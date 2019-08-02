Политика
Трамп ввел новые пошлины на китайские товарыМеждународная жизнь 03:36
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов. Новыми ставками будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и ряд других товаров.
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с чего всё началось
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.Российская газетавчера в 14:23
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