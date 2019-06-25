Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожениемРИА Новости 11:38
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Здоровье
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Политика
США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян
Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Боровики и лисички названы самыми полезными видами грибов
Одними из самых полезных грибов оказались боровики. Они содержат в себе белок и полезные витамины.
Обновлено в 19:24
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Общество
ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году
Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
Авто
Суперкар BMW Vision M Next обрисовал будущее M-моделей
Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
Тегеран решительно ответит на повторное нарушение со стороны США границ Ирана, заявил президент Ирана Хасан Роухани по телефону своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 16:02
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.
Обновлено в 18:17
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн».
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны.
Обновлено в 18:20
Политика
Садальский пристыдил Соловьева за критику Доренко
Актер Станислав Садальский раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева за критику в адрес покойного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Мостостроитель Дарькина получил условный срок
Ставший известным в период губернаторства Сергея Дарькина мостостроитель признан виновным по всем пунктам обвинения.
Обновлено в 20:13
Происшествия
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
Обновлено в 18:22
Здоровье
Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 20:06
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Космос
Астероид больших размеров приблизится к Земле 27 июня
Обновлено в 07:05
Футбол
«Краснодар» отправился в Австрию
Обновлено в 03:42
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Футбол
Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено в 14:29
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - отметила директор ФИПИ Оксана Решетникова.
Обновлено в 19:06