Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожениемРИА Новости 11:38

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Трамп предостерег Иран от уничтожения

РБК11:46

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

РИА Новости11:38

США ответят на любую атаку Ирана на американцев «превосходящей силой» вплоть до уничтожения

Говорит Москва10:57

Трамп рассказал об ответе США в случае атаки Ирана

RT на русском11:25

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом и уничтожением

Lenta.ru11:11

Трамп пообещал Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения на любую атаку против США

ТАСС10:59

Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»

Коммерсантъ11:34
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Вашингтон
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе

Обновлено в 15:12
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Наука

Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства

Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.
Обновлено в 13:26
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Футбол

Семак: «Пока не думаем об игре с „Локомотивом“. Хотим выполнить задачу, поставленную на сборы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Левски» (1:0) в товарищеском матче на сборах в Австрии, отметив, что пока команда не думает о встрече с «Локомотивом» в Суперкубке России.
Обновлено в 14:43
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу

По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Общество

В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли

Обновлено в 15:34
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен

Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции

По рекомендации ведомства, отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка. Взяты пробы для проведения необходимых анализов.
Обновлено в 15:05
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Обновлено в 14:50
Наука

Ледники Эльбруса стали таять в три раза быстрее

Российские исследователи сообщают о том, что за последние двадцать лет почти в три раза ускорилось таяние ледников Эльбруса по сравнению с показателями середины прошлого века.
Обновлено в 03:08
Футбол

Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры

В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
Обновлено в 15:24
Гаджеты

В России стартовали продажи дешевых ноутбуков Lenovo для работы и игр

Цены на IdeaPad L340 Gaming стартуют от 50 тыс. рублей.
Обновлено в 14:35
Футбол

Головин сменил имидж, покрасив волосы

Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Костромской области загорелся корпус детского лагеря

Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено в 15:30
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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