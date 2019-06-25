Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожениемРИА Новости вчера в 11:38

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на «что-либо американское»

RT на русскомвчера в 18:20

США ответят на любую атаку Ирана на американцев «превосходящей силой» вплоть до уничтожения

Говорит Москвавчера в 10:57

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

РИА Новостивчера в 11:38

Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»

Коммерсантъвчера в 11:34

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом и уничтожением

Lenta.ruвчера в 11:11

Трамп пообещал Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения на любую атаку против США

ТАССвчера в 10:59

Трамп предостерег Иран от уничтожения

РБКвчера в 11:46
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Политика

Назван размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Химический завод загорелся в Испании

Пожар произошел на химическом заводе в районе испанского Сан-Роке. Об этом сообщает газета El Pais.
Обновлено в 00:44
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс

Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс.
Обновлено в 00:47
Футбол

Ямайка сыграла вничью с Кюрасао, Гондурас разгромил Сальвадор

Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью в матче 3-го тура группового раунда Золотого кубка КОНКАКАФ (1:1).
Обновлено в 01:07
Политика

Генконсул США во Владивостоке покинет пост 5 июля

Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс объявил о скором завершении своей работы на посту, который покинет 5 июля.
Обновлено в 01:15
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Хоккей

Сергей Зубов вошел в Зал хоккейной славы в Торонто

Сергей Зубов стал девятым человеком из России, попавшим в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Финансы

В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Госдолг США в 2049 году достигнет уровня в 144% от ВВП страны.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал возвращение России права голоса в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 17:51
Футбол

Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.
Обновлено в 01:25
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Наука

В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Дрон-наноразведчик показали на «Армии-2019»

Технополис «Эра» представил на форуме «Армия-2019» две модификации дрона-наноразведчика.
Обновлено в 01:59
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество

К пыткам испытывают противоречивые чувства

Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено вчера в 22:08
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 00:49
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
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