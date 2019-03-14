Политика
Трамп пригрозил Евросоюзу торговыми пошлинамиSputnik Армения 13:11
Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что торговля Соединенных Штатов с ЕС пострадает в случае неупорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза. Торговля США и ЕС оценивалась приблизительно в 1,2 триллиона долларов.
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь в мечети в Новой Зеландии
Неизвестный открыл огонь по людям в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает газета New Zealand Herald.
Обновлено в 22:58
Общество
Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве
Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.
Обновлено в 16:38
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Общество
Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку
Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Политика
В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ
Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Во Владивостоке строитель погиб при обрушении стены
Один рабочий погиб, второй пострадал при обрушении стены во время ремонта в одном из домов во Владивостоке.
Обновлено в 21:28
Политика
Госдеп США заявил об угрозе стране от 50 стран мира
Не менее 50 стран мира могут нанести ущерб Соединенным Штатам, заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кирон Скиннер в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Аргентина назвала причину катастрофы подлодки «Сан-Хуан»
Глава аргентинского флота Давид Бурден заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября 2017 года, затонула в результате взрыва.
Обновлено в 21:48
Политика
Саакашвили отказался от политических амбиций на Украине
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину в первый день после того, как нынешний президент страны Петр Порошенко не будет переизбран.
Обновлено в 22:56
Хоккей
Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
"Вашингтон" на выезде обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и голом в пустые ворота.
Обновлено в 21:41
Политика
Герман Греф увидел главную проблему России в госуправлении
Глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России», заявил, что главная проблема страны заключается в «отсутствии эффективной системы государственного управления».
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В Совбезе заявили о переброске войск НАТО к границам России
"Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Обновлено в 17:44
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Даниил Квят показал седьмое время в Мельбурне
Россиянин Даниил Квят на STR14 (Scuderia Toro Rosso) показал седьмое время – 1:24,832 минуты.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Мужчина принес в американскую школу АК-47, чтобы защитить своего сына
В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который принес в школу автомат АК-47 для того, чтобы защитить своего сына.
Обновлено в 22:55
Здоровье
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Обновлено в 20:13
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX
Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и завершил выступление в ЛЕ
«Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Валенсией» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.
Обновлено в 17:38
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Общество
В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ
На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг.
Обновлено в 18:49
Политика
Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России
Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.
Обновлено в 09:49
Экономика
Банк России не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банк
В ближайшей перспективе ЦБ планирует рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых может быть определена стратегия развития его бизнеса, говорится в релизе.
Обновлено в 10:41
Интернет
Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа
Сотрудница американской компании Google установила рекорд в точности вычисления числа пи — математической постоянной, равной отношению длины окружности к ее диаметру.
Обновлено в 20:29
Политика
В Госдуме уверены, что диабет надо лечить похудением, а не инсулином
Член комитета Госдумы охраны здоровья Николай Герасименко пояснил решение отклонить законопроект о поддержке больных сахарных диабетов комментирую тем, что россиянам больными диабетом необходима диета, а не увеличение принимаемых фармацевтических препаратов.
Обновлено в 05:07
Технологии
«Яндекс» запустил робота, который зачищает пиратский контент
Как сообщают «Ведомости», в «Яндексе» разработали программу-робота, которая будет искать и удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент.
Обновлено в 20:16