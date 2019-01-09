Президент США Дональд Трамп готов заключить соглашение с Китаем и завершить торговую войну, пишет Bloomberg. Это необходимо для восстановления американского фондового рынка, неудачно начавшего год.

Трамп приготовился к перемирию в торговой войне с Китаем

Экономика Экономика В России начали действовать новые тарифы ОСАГО Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.

Происшествия Происшествия Полицейского убили в Подмосковье "В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.

Политика Политика Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

Политика Политика США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2» США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Происшествия Происшествия В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.

Экономика Экономика Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.

Экономика Экономика Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.

Происшествия Происшествия Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.

Политика Политика Экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.

Происшествия Происшествия В аэропорту Внуково нашли тело мужчины Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Политика Политика В сенате США заблокировали новые санкции против России Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.

Хоккей Хоккей Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.

Экономика Экономика Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.

Происшествия Происшествия Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.

Политика Политика Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Политика Политика В Госдуме открылась весенняя сессия Весенняя сессия торжественно открылась в среду в Госдуме под звуки государственного гимна РФ.

Общество Общество Роструд напомнил россиянам о следующих «длинных» выходных Ближайшие «длинные» выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в среду в пресс-центре Федеральной службы по труду и занятости.

Армия и оружие Армия и оружие NI оценил российский танк Т-90С Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.

Общество Общество В Москве удвоился штраф за неоплату парковки С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Финансы Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 7 копеек — до 66,96 рубля. Курс евро повысился на 18 копеек и составил 76,73 рубля.

Общество Общество В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.

Экономика Экономика «Почта России» доставит пошлины ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.

Политика Политика В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Происшествия Происшествия Российскому тюремщику подложили гранату под машину Начальник оперативного отдела СИЗО «Кресты-2» по фамилии Доскиев заметил под колесом своей личной машины Toyota Camry гранату.

Происшествия Происшествия В десяти консульствах в Мельбурне обнаружены подозрительные пакеты Подозрительные пакеты были найдены по меньшей мере в десяти консульствах в австралийском Мельбурне, сообщает РИА Новости.

Политика Политика Китай и США завершили торговые переговоры В МИД КНР отметили, что итоги переговоров станут хорошей новостью для мировой экономики Торговые переговоры Китая и США, стартовавшие в Пекине в понедельник, завершились, сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.