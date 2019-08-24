Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрТрамп мечтает пригласить Путина на саммит G7 в США

Дональд Трамп обязательно пригласит Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США. В то же время, президент США признался: он не уверен в том, что российский лидер примет его приглашение.
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Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Ведомости12:03

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Коммерсантъ11:57

Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США

RT на русскомвчера в 02:42

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

РБКвчера в 03:16

Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США

ТАССвчера в 02:58

Трамп пригласит Путина на G7 в 2020 году

РЕН ТВ11:50

Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7

РИА Новостивчера в 02:35
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

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Lenta.ru 11:13
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«Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 00:13
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Политика

Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51
Происшествия

Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка

Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
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Происшествия

В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

В центре Москвы на Цветном бульваре загорелся Рождественский монастырь. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство «Москва».
РБК 12:41
Экономика

Путин обеспокоился низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Футбол

Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»

Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
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Футбол

«ПСЖ» обменяет Неймара в «Реал» только на Винисиуса

В минувшем сезоне Неймар провёл 17 матчей в Лиге 1 за «ПСЖ», забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
Евро-футбол.ру 12:02
Политика

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Единоборства

Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона

Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Общество

Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Политика

Лавров заявил, что Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8

Россия никогда активно не поднимала вопрос о возвращении в G8. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мойка78 08:11
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Происшествия

Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Общество

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости 11:19
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов

Экспресс газета 10:10
Футбол

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
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Подтверждена дата релиза Android 10

Похоже, что Android 10 будет официально выпущен для смартфонов Pixel уже 3 сентября 2019 года.
Игромания.ру 10:49
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В сети появились снимки макета БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Если в ближайшее время начнутся испытания С-70 «Охотник» именно с плоским соплом, то это можно считать настоящим технологическим прорывом.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Политика

Трамп предложил бить по ураганам ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых совещаниях американского Совета нацбезопасности бороться с ураганами при помощи ядерных бомб, сообщили СМИ.
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Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
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Volvo FH снова стал самым популярным иностранным грузовиком в РФ

Звание самого популярного иностранного грузовика на российском рынке по-прежнему удерживает Volvo FH, на котором за отчетный период остановили свой выбор 2197 россиян.
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Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
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Лена Миро жестко ответила на скандальное интервью Игоря Крутого

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Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи

Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
РИА Новости вчера в 17:21
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