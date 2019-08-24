Дональд Трамп обязательно пригласит Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США. В то же время, президент США признался: он не уверен в том, что российский лидер примет его приглашение.

Трамп мечтает пригласить Путина на саммит G7 в США

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