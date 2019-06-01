Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонРИА Новости 04:27

с чего всё началось

Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины. "Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Гаджеты Apple решила отказаться от iTunes Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.

Кино Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

Футбол Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.

Происшествия Высокопоставленного следователя из Москвы арестовали за взятку По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма Невзоровым, чтобы получить взятку в 1 миллион рублей за то, что при расследовании уголовного дела выдадут ранее изъятые при обыске предметы и документы.

Общество На Ямале начали вручать подарки новорожденным Подарки новорожденным начали вручать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по решению властей региона, сообщает в субботу правительство Ямала.

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.

Экономика Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).

Игры В Dota Auto Chess добавили Winter Wyvern Winter Wyvern добавили в основной клиент Dota Auto Chess после пяти дней в тестовом режиме.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Культура Картина выходца из России ушла с молотка во Франции за 390 тысяч евро Картина " Gris, vert bleu" (Серое, сине-зеленое – ред.) французского художника русского происхождения Сержа Полякова была продана на аукционе в коммунне Довиль на севере Франции за 390 тысяч евро, передает радиостанция France Bleu.

Общество Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

Кино Роль Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон Режиссером новой трилогии является Мэтт Ривз. Съемки планируется начать ближе к концу года, или даже в начале 2020 года.