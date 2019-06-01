Политика
Трамп пригласил Зеленского в ВашингтонРИА Новости 04:27
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины. "Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп пригласил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского на официальные переговоры в Вашингтон, сообщает пресс-служба украинского лидера в субботу, 1 июня.Известия04:50
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Происшествия
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Обновлено в 06:05
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
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Кино
Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре
Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
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Кино
«Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDB
Обновлено 30 мая в 00:42
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Высокопоставленного следователя из Москвы арестовали за взятку
По данным следствия, Коровин и Ашурков вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Крыма Невзоровым, чтобы получить взятку в 1 миллион рублей за то, что при расследовании уголовного дела выдадут ранее изъятые при обыске предметы и документы.
Обновлено в 08:46
Общество
На Ямале начали вручать подарки новорожденным
Подарки новорожденным начали вручать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по решению властей региона, сообщает в субботу правительство Ямала.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Тамбовская бригада спецназа получила гвардейское знамя
Обновлено в 07:50
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.
Обновлено в 03:43
Экономика
Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат
Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено в 07:35
Игры
В Dota Auto Chess добавили Winter Wyvern
Winter Wyvern добавили в основной клиент Dota Auto Chess после пяти дней в тестовом режиме.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Культура
Картина выходца из России ушла с молотка во Франции за 390 тысяч евро
Картина " Gris, vert bleu" (Серое, сине-зеленое – ред.) французского художника русского происхождения Сержа Полякова была продана на аукционе в коммунне Довиль на севере Франции за 390 тысяч евро, передает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 07:40
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Кино
Роль Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон
Режиссером новой трилогии является Мэтт Ривз. Съемки планируется начать ближе к концу года, или даже в начале 2020 года.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01